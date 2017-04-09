закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 18:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сегодня в Минске открывается первый в стране магазин Reserved

8
  • 9.04.2017, 13:36
  • 9,760

Первые покупки можно будет сделать уже в 16.00.

Первый в стране магазин одежды Reserved откроется в Galleria Minsk уже в воскресенье, 9 апреля. Торжественное же мероприятие по этому случаю пройдет 15 числа, рассказали tut.by представители этой марки в Беларуси.

Недавно в метро появилась реклама о том, что Reserved в Galleria Minsk на проспекте Победителей заработает 15 апреля. Но, как пояснили журналистам, это будет торжественное мероприятие с конкурсами и выступлением Naviband.

Сам же магазин станет доступен уже 9 апреля около 16.00. С этого времени в него может прийти любой желающий и купить там вещи.

Торговая точка займет площадь примерно в 2 тысячи квадратных метров на 1−2 этажах комплекса. Кроме Reserved в середине апреля в Galleria Minsk откроются и магазины House и Cropp, также входящие в портфель компании LPP S.A.

Reserved — это популярная марка одежды для женщин, мужчин и детей. Это бренд fast fashion: новые модели поступают в магазины раз в три недели. Первый магазин Reserved был открыт в середине 90-х годов. Сегодня марка насчитывает около 440 магазинов в 18 странах Европы и Ближнего Востока.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата