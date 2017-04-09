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Фотофакт: Нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти

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  • 9.04.2017, 13:44
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Молодая бобруйчанка вышла на митинг с креативным плакатом.

Сегодня около 100 жителей Бобруйска вышли на митинг с требованием полной отмены №3, освобождения всех политзаключенных и проведения свободных и справедливых выборов. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции протеста в Бобруйске.

Особое внимание журналистов привлекла молодая бобруйчанка, которая вышла на митинг с креативным плакатом. На нем была написана цитата из произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца»: «На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти».


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