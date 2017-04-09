Поезд «Москва-Брест» прибыл в Минск 2 9.04.2017, 13:53

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Фото: belta.by

В поезде находились несколько белорусов, которым может потребоваться медпомощь.

Поезд «Москва-Брест» прибыл в Минск, передает БелТА.

По расписанию поезд должен быть в Минске в 6.23, однако в Минск он прибыл с задержкой более чем на 5,5 часа. Этим составом приехала часть пассажиров, следовавших на поезде, который столкнулся ночью с пригородной электричкой на западе Москвы.

Состав встречали 5 экипажей медиков. Один экипаж будет сопровождать поезд до места назначения.

По словам врача-методиста Центра экстренной медицинской помощи Минска Николая Тукало, в поезде находились несколько белорусов, которым может потребоваться медпомощь.

При этом информация о пострадавших постоянно уточняется. «Если людям потребуется стационарная помощь, их направят в клиники Минска или республиканские центры. Если нужна амбулаторная помощь, после осмотра они пойдут домой и завтра обратятся в поликлинику при наличии показаний, - сказал Николай Тукало. - В основном у пострадавших ушибы, один пассажир с подозрением на перелом ноги».

Врач не исключил, что еще кому-то из прибывших в Минск может потребоваться медпомощь.