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В понедельник в Беларуси ожидается до 20 градусов тепла

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  • 9.04.2017, 13:54
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В начале недели на территорию нашей страны начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы.

По юго-западу Беларуси 10 апреля ожидается до 20 градусов тепла, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов тепла. Днем — от плюс 12°Спо северу до 20 °C градусов по юго-западу.

11 апреля территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые обеспечат неустойчивую погоду и вытеснят тепло за пределы республики. Ночью в северо-западных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2… +9°С, максимальная днем +8… +15°С, по юго-востоку до +20°С.

В середине недели вновь похолодает. 12 апреля, в среду, температура воздуха ночью −2… +4°С, максимальная днем +5… +12°С, ночью по юго-востоку страны, днем и по северо-западу пройдут кратковременные дожди.


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