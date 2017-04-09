Николай Козлов: Покажем власти, что мы не рабы! 3 9.04.2017, 14:09

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Николай Козлов

Сейчас режим заставляет белорусов работать за еду.

Об этом на митинге в Бобруйске заявил подполковник милиции в отставке, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов:

«20 лет нас вели по необычному пути. Вместо рабочих мест нам предлагали Дожинки и ледовые дворцы. Теперь мы дожили до декрета № 3, который утверждает, что мы не граждане, а холопы. Мы превращаемся в холопов, которые вынуждены работать за еду. Ведь тех зарплат, которые нам предлагают, едва хватает на то, чтобы прокормиться. Мы должны четко сказать, что мы рассержены. Покажем власти, что мы не рабы!»

После выступления заместителя председателя Бобруйского горисполкома Александра Маркачева, который похвастался бобруйчанам своей зарплатой в «пятьсот долларов», Николай Козлов обратился к народу: «Чиновник сказал - город процветает, у вас высокие зарплаты. Но это взгляд с его колокольни. С его зарплатой. И так будет продолжаться, пока у нас не будет свободных выборов и чиновники не начнут отвечать перед народом. Этот чиновник должен сгореть от стыда после своих слов. Хочу напомнить, что это вы платите ему зарплату. Поэтому чтобы он не издевался над людьми, у нас должны быть свободные честные выборы!»

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции протеста в Бобруйске.