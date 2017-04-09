МИД Грузии: «Выборы» в Южной Осетии – провокация 9.04.2017, 14:20

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Грузия никогда не признает «выборы» и «референдум», проходящие сегодня в Южной Осетии.

Проведение сепаратистами Южной Осетии «президентских выборов» и «референдума» о смене названия региона не будет иметь правовых последствий, заявил МИД Грузии. Тбилиси обвинил Россию в подготовке к аннексии Южной Осетии, сообщает «Немецкая волна».

Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными «президентские выборы» и «референдум», проходящие в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной «республике» Южная Осетия.

«МИД Грузии осуждает проходящие 9 апреля на территории оккупированного Цхинвальского региона так называемые президентские выборы и референдум. Согласно международному праву, любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий», - подчеркивается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В документе указывается, что проходящие в Южной Осетии мероприятия являются «провокационными и грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии». Грузинский МИД также выразил мнение, что «попытка изменить название старейшего региона Грузии и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ – «Республика Южная Осетия - Государство Алания», направлено на подготовку основы для незаконной аннексии региона».

Внешнеполитическое ведомство в Тбилиси обвинило Россию в торпедировании усилий по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта и призвало Москву уважать нормы международного права и вывести свои войска с территории Грузии.

Ранее в Госдепартаменте США осудили «выборы» и «референдум» в мятежных грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия. Вашингтон подтвердил свою приверженность территориальной целостности Грузии.