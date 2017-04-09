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Беларусь обыграла Австрию в Кубке Дэвиса

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  • 9.04.2017, 14:36
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Илья Ивашко
Фото: tennis.by

Белорусские теннисисты впервые за 10 лет пробились в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В матче 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны, который при аншлаге прошел во Дворце тенниса в Минске, хозяева досрочно взяли верх над командой Австрии, сообщает tut.by.

9 апреля решающий балл сборной Беларуси принес Илья Ивашко, который в первом воскресном одиночном поединке в четырех сетах обыграл Геральда Мельцера — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 40 минут.

Егор Герасимов
Фото: tennis.by

Серьезные проблемы белорус испытывал только в первом и втором сетах, а в дальнейшем преимущество Ильи Ивашко было бесспорным.

Ивашко — Г. Мельцер — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, 6:1

Эйсы 14−5

Двойные ошибки 5−6

Процент выигрыша первой подачи 71% (47 из 66) — 57% (50 из 87)

Процент выигрыша второй подачи 69% (25 из 36) — 53% (17 из 32%)

Реализация брейк-пойнтов 50% (7 из 14) — 66% (4 из 6)

Все выигранные очки 130−102.

Фото: tennis.by

Счет в матче Беларусь — Австрия стал 3:1 в пользу хозяев, и они досрочно обеспечили себе победу, а с ней и путевку в плей-офф за выход в Мировую группу, где белорусы не были 10 лет.

Согласно регламенту, должна была состояться еще одна одиночная встреча, однако она уже не могла повлиять на исход матча. На оставшуюся игру были заявлены белорус Егор Герасимов и австриец Юрген Мельцер, однако капитаны имеют право внести изменения, и хозяева собирались отрядить в бой Ярослава Шило. Однако австрийцы отказались от проведения заключительной, не имеющей турнирного значения, встречи.


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