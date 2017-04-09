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Статкевич - телеканалу ARD: Запад должен знать, на что идут кредиты Беларуси

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  • 9.04.2017, 15:24
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Николай Статкевич

Первый канал немецкого телевидения ARD назвал Беларусь «полицейским государством».

В сюжете, посвященном Беларуси, телеканал ARD (перевод — Charter97.org) сообщил о репрессиях против оппозиции, развязанных властями Беларуси накануне и после Дня Воли, а также непосредственно о том, что происходило в Минске 25 марта, когда тысячи сотрудников ОМОНа и спецслужб были брошены против мирных демонстрантов. Произошедшее телеканал назвал «концом политической оттепели» в Беларуси.

Журналисты ARD также посетили регионы Беларуси, рассказав о катастрофической ситуации в экономике страны: безработице, нищенских зарплатах и пенсиях, разваленной промышленности, отсутствии перспектив у молодежи.

Недовольство белорусов нарастает, констатировал немецкий телеканал. Опрошенные журналистами ARD люди открыто выступают против Лукашенко и говорят, что никогда за него не голосовали. «Новое в ситуации, что на улицы стали выходить даже пенсионеры», - говорится в сюжете.

Телеканал также взял интервью у лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Политик заявил, что Запад должен знать, на что идут кредиты, выданные Лукашенко — на репрессивный аппарат, который диктаторский режим использует против народа.


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