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Пассажиры поезда «Москва-Брест»: Паники не было, люди помогали друг другу

  • 9.04.2017, 14:51
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Белорусы готовы к солидарности в любой стране и любой ситуации.

При столкновении поезда «Москва-Брест» с пригородной электричкой на западе Москвы паники со стороны пассажиров не было, люди оказывали помощь друг другу. Об этом БелТА рассказали прибывшие в Минск в поезде «Москва-Брест» пассажиры.

В частности, пассажирка Нина Васильевна отметила: «Стук. Казалось, что все летело - так можно описать произошедшее. Мой сосед сломал ребро, ударился. У нас все было хорошо и благополучно, паники не было, люди друг другу оказывали помощь. Проводники, сотрудники МЧС, медицинские работники были внимательны, помогали всем. Хочется сказать им большое спасибо», - сказала она.

Инна Ломакина получила незначительные ушибы руки и грудной клетки. «В общем, тряхнуло очень сильно. 15 минут поезд стоял в районе Кутузовского проспекта, то есть практически мы не выехали из Москвы… Потом сильный удар и нас мотнуло вперед-назад», - сказала женщина. В вагоне, в котором она ехала, паники абсолютно не было. Люди помогали друг другу. В принципе, все было достаточно организованно.

На перроне поезд встречали родственники прибывших пассажиров. «Мы встречаем родную тетю из Подмосковья, - рассказала племянница одной из пассажирок Анастасия Скребец. - Примерно в 23.30 пришло сообщение по Viber, что поезд задерживается. О случившемся мы узнали только сегодня утром. Тетя сказала, что столкнулся поезд с электричкой, но с ними все нормально. Их хорошо тряхнуло, некоторые люди упали. После происшествия состав вернули обратно на Белорусский вокзал».

Михаил, сын одной из пассажирок, приехал на вокзал еще утром. О произошедшем он тогда еще не знал. «Конечно, волновался: поезда нет, мамы нет, телефон не доступен. Потом только зашел в интернет и все понял. Мама мне рассказала, что поезд сильно затрясло, она только ушибла коленку, но в целом, все хорошо», - рассказал молодой человек.


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