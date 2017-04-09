Бобруйский чиновник: Моя зарплата – 1000 рублей 21 9.04.2017, 14:59

5,489

Александр Маркачев

Фото: svaboda.org

Зампредседателя Бобруйского горисполкома заявил горожанам, что они не получат таких денег, как он.

Более 100 человек приняли участие в разрешенном городскими властями митинге за права и свободы граждан в Бобруйске. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.

На стадион, куда сначала не захотели идти участники митинга, пришел представитель местного чиновничества - заместитель председателя Бобруйского горисполкома Александр Маркачев.

Он сказал, что в Бобруйске вопрос с безработицей обострилась после того, как те, кто раньше работал в России, стали возвращаться на Родину.

«Ситуация с безработицей напряженная. Нами проводится системная работа. Есть приемные дни, приходите. Работаем даже в выходные. Мы намерены помочь найти работу. А активисты из Минска, в частности Губаревич и Рымашевский, нам не помогут решить проблему с безработицей», - заявил чиновник.

Людей возмутила «речь» Маркачева. Чиновнику в острой форме задавали вопросы о наличии рабочих мест в Бобруйске, о низких зарплатах и пенсиях. Люди возмущались, что самые «востребованные» профессии - дворник и другие низкоквалифицированные специальности, а людям с высшим образованием работы нет.

Маркачев сказал, что сам имеет зарплату 1000 рублей, но не видит возможности, чтобы обеспечить такой же для всех бобруйчан. Под возмущенные крики митингующих чиновник посоветовал людям «больше работать».