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В Хотимском РайПО завелся полтергейст?

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  • Анна Мавич, «Шлях кастрычніка»
  • 9.04.2017, 15:57
  • 7,102
Фото: 6tv.by

В полночь кто-то выковыривает изюм из булок.

Ну кто не знает сказку про Золушку? Наверное, таких нет. Все знают, что по сюжету ровно в полночь карета превращалась в тыкву, лошади — в мышей, а прекрасное бальное платье Золушки — в лохмотья.

Думаете, что сказка — это просто сказка? А вот и нет! Волшебство и магия царят и в нашем мире: ровно в полночь изюм на хлебозаводе Хотимска превращается… Вот уж не знаю, во что он там превращается или просто испаряется, а только в батонах с изюмом, как обещает этикетка, его нет.

Фото: 6tv.by

В редакции мы провели «сравнительный эксперимент». Были приобретены изделия сдобные с изюмом Хотимского РайПО и Могилевского предприятия «Домочай». Итог печальный! Для нас, хотимчан. Как видно на фото, в хотимском изделии мы «нашли» только… 3 изюминки.

Продукция Могилевского предприятия “Домочай” (справа), продукция Хотимского РайПО (слева)
Фото: 6tv.by

Кстати, один раз с подобным вопросом, «вооружившись» ножом и с батоном в руках, я уже посещала председателя правления РайПО. Тогда вместе с ним мы также не нашли изюма в заявленном изделии. И вот прошло время, а «изюмная история» все также не потеряла своей актуальности.

Продукция Могилевского предприятия “Домочай”
Фото: 6tv.by

Очень-очень обидно. Обидно, что наши мастера-пекари великолепно умеют выполнять свою работу. Доказательством тому многочисленные награды «Ласунок». Обидно нам, потребителям, за то, что мы хотим быть патриотами и поддерживать местного производителя, которому начхать на то, что он производит.

Ведь мало того, что батон без изюма, он еще и без маргарина (масла), соли и сахара. На вкус этакая пресная масса. Если это постный продукт (вода + мука), так и заявите это на этикетке.

Продукция Хотимского РайПО
Фото: 6tv.by

Хотелось бы услышать компетентный комментарий от правления нашего РайПО: «Так куда же исчезает изюм, а вместе с ним и другие ингредиенты из батонов и других хлебо-булочных изделий?» И не надо нас «кормить сказками», что при замесе теста произошел сбой. Уж больно часто он происходит, и все не в пользу покупателей…

Анна Мавич, «Шлях кастрычніка»


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