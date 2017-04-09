Лия Ахеджакова встретилась в Минске с Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым 5 9.04.2017, 16:44

Фото: facebook.com/AndreiChorny

Народная артистка России приезжала в столицу со спектаклем «Мой внук Вениамин».

С 03 по 07 апреля состоялся тур по городам Беларуси спектакля «Мой внук Вениамин». 7 апреля столичные зрители увидели на сцене Концертного зала Минск историю семейных отношений в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.

Фото: facebook.com/AndreiChorny

После спектакля актриса встретилась с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, Владимиром Некляевым и известной журналисткой Ириной Халип.

Фото: facebook.com/AndreiChorny

Фотографии со встречи разместил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель «Театра Ч» Андрей Черный.

Фото: facebook.com/AndreiChorny

Фото: facebook.com/AndreiChorny

Фото: facebook.com/AndreiChorny

Фото: facebook.com/AndreiChorny