Лия Ахеджакова встретилась в Минске с Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым

Лия Ахеджакова встретилась в Минске с Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым5
- 9.04.2017, 16:44
Народная артистка России приезжала в столицу со спектаклем «Мой внук Вениамин».
С 03 по 07 апреля состоялся тур по городам Беларуси спектакля «Мой внук Вениамин». 7 апреля столичные зрители увидели на сцене Концертного зала Минск историю семейных отношений в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.
После спектакля актриса встретилась с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, Владимиром Некляевым и известной журналисткой Ириной Халип.
Фотографии со встречи разместил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель «Театра Ч» Андрей Черный.