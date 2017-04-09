закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 18:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лия Ахеджакова встретилась в Минске с Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым

5
  • 9.04.2017, 16:44
Фото: facebook.com/AndreiChorny

Народная артистка России приезжала в столицу со спектаклем «Мой внук Вениамин».

С 03 по 07 апреля состоялся тур по городам Беларуси спектакля «Мой внук Вениамин». 7 апреля столичные зрители увидели на сцене Концертного зала Минск историю семейных отношений в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.

Фото: facebook.com/AndreiChorny

После спектакля актриса встретилась с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, Владимиром Некляевым и известной журналисткой Ириной Халип.

Фото: facebook.com/AndreiChorny

Фотографии со встречи разместил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель «Театра Ч» Андрей Черный.

Фото: facebook.com/AndreiChorny
Фото: facebook.com/AndreiChorny
Фото: facebook.com/AndreiChorny
Фото: facebook.com/AndreiChorny
Фото: facebook.com/AndreiChorny

Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата