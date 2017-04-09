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Две белоруски с поезда «Москва-Брест» остаются в больнице в РФ

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  • 9.04.2017, 16:08
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Фото: TACC

Посольство Беларуси в России назвало фамилии гражданок Беларуси, которых пришлось госпитализировать в Москве.

Две гражданки Беларуси, пострадавшие сегодня ночью в результате произошедшего на западе Москвы столкновения пассажирского поезда и электрички, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России со ссылкой на МЧС России. В посольстве отметили, что после аварии белорусские дипломаты сразу же начали отслеживать ситуацию, находились и продолжают находиться в постоянном контакте с МЧС России и органами здравоохранения.

Согласно информации, опубликованной на сайте МЧС России, в частности, 30-летняя Вайтюль Татьяна Валерьевна госпитализирована в городскую клиническую больницу №71 Москвы. 54-летняя Подакина Светлана Викторовна находится в городской клинической больнице №67. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Еще один пострадавший гражданин Беларуси - 20-летний Волознев Роман Леонидович - уже выписан из НИИ им. Склифосовского.


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