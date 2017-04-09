Ученые: Выписывание цитат помогает в развитии 2 9.04.2017, 16:23

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Специалисты поделились тем, как записывать цитаты с максимальной пользой для мозга.

Ученые выяснили, если во время чтения регулярно записывать понравившиеся цитаты со смысловой нагрузкой, то это положительно скажется на умственном развитии и улучшить память, передает news.am.

Ученые утверждают, что записывать «умные мысли» любили на протяжении всей истории человечества, среди который есть Марк Аврелий, Томас Джефферсон и Наполеон. Это помогало людям принимать решения на жизненном пути и способствовало развитию умственных способностей.

Специалисты поделились тем, как записывать цитаты с максимальной пользой для мозга. Для начала нужно настроить свой мозг на глубокий анализ читаемого текста, чтобы можно было уловить глубокую мысль. Далее следует вести ручную запись всех интересный попавшихся цитат, это могут быть словосочетания, предложения или даже целые абзацы, главное, чтобы они несли в себе некий смысл. Если вести такой вот сборник цитат, то со временем будет улучшится память, а сами цитаты помогут вам на жизненном пути.

По поводу пользы репостов в соцсети записей с «умными мыслями» ученые ничего не сказали.