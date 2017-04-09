Максим Винярский с 25 марта держит голодовку 2 9.04.2017, 16:24

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Максим Винярский

Фото: «Наша Ніва»

Координатор «Европейской Беларуси» таким образом выражает свой протест против несправедливых судов.

Как мы ранее сообщали, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский продолжает находится под стражей. Активисту продлили срок заключения до 18 суток.

«У Максима Винярского побывал адвокат. Максим передает всем привет. Держится молодцом, продолжает голодовку, которую начал 25 марта», - сообщила на своей странице в «Фейсбуке» активистка Елена Терешкова.

По словам Терешковой, Максима Винярского должны освободить 10 апреля в 15:00, однако известно, что на активиста составлен еще один протокол на восемь суток. Если этот протокол будет предъявлен, то суммарный срок заключения Винярского составит 24 дня.