Трамп хочет ввести санкции в отношении РФ и Ирана за поддержку Асада 5 9.04.2017, 17:00

Постпред США при ООН утверждает, что у Соединенных Штатов есть доказательства причастности режима Асада к химатакам в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить вопрос введения санкций в отношении России и Ирана за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN, комментируя недавние химические атаки в Сирии, передает ТАСС.

«Президент Трамп намерен обсудить (вопрос введения санкций в отношении РФ и Ирана - Прим.), и эти обсуждения уже начались», - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о подобных мерах администрации США.

Никки Хейли также утверждает, что США располагают доказательствами причастности режима Асада к химическим атакам в сирийской провинции Идлиб. Однако эти данные засекречены.

«У нас есть доказательства причастности Асада, мы их видели, и мы знаем, что именно произошло. У нас нет никаких сомнений в отношении этого», - подчеркнула она в интервью CNN.

«Мы говорим о доказательствах, которые видели мы, которые видел президент (США Дональд) Трамп. Все эти данные засекречены, и я уверена, что они будут раскрыты со временем, и всем станет ясно, что именно там произошло», - заявила Хейли.