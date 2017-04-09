закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 18:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп хочет ввести санкции в отношении РФ и Ирана за поддержку Асада

5
  • 9.04.2017, 17:00

Постпред США при ООН утверждает, что у Соединенных Штатов есть доказательства причастности режима Асада к химатакам в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить вопрос введения санкций в отношении России и Ирана за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN, комментируя недавние химические атаки в Сирии, передает ТАСС.

«Президент Трамп намерен обсудить (вопрос введения санкций в отношении РФ и Ирана - Прим.), и эти обсуждения уже начались», - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о подобных мерах администрации США.

Никки Хейли также утверждает, что США располагают доказательствами причастности режима Асада к химическим атакам в сирийской провинции Идлиб. Однако эти данные засекречены.

«У нас есть доказательства причастности Асада, мы их видели, и мы знаем, что именно произошло. У нас нет никаких сомнений в отношении этого», - подчеркнула она в интервью CNN.

«Мы говорим о доказательствах, которые видели мы, которые видел президент (США Дональд) Трамп. Все эти данные засекречены, и я уверена, что они будут раскрыты со временем, и всем станет ясно, что именно там произошло», - заявила Хейли.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата