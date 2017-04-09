Бобруйчанин: Декрет о «тунеядцах» имеет аморальный эффект 9.04.2017, 17:12

Житель Бобруйска выразил свое недовольство экономической политикой властей.

В Бобруйске перед входом на стадион фабрики «Славянка» состоялся митинг. Участник разрешенной акции протеста рассказал, почему он выступает против налога «тунеядство».

«Декрет о «тунеядцах» имеет аморальный эффект. 23 года прошли - никаких экономических реформ нет. Декрет для чего этот принимался? Чтобы отнять деньги у народа. Хотя народ косвенно палтит налоги: через НДС, покупая продукты, через другие налоги. Я не экономист, я инженер, но я вполне разбираюсь в экономических реалиях, которые сейчас происходят в стране.

Декрет этот затрагивает и меня, и моих друзей. Я считаю, что каждый совестливый гражданин должен отвечать и не бояться сказать правду», - сказал житель Бобруйска.