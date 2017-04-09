Как минчане отпраздновали Вербное воскресенье 4 9.04.2017, 17:25

Фото: belsat.eu

На Вербное воскресенье между католическим и православным кафедральным собором власти поставили автозак.

На Вербное воскресенье между католическим и православным кафедральным собором власти поставили автозак. Фотограф «Белсата» понаблюдал, как Вербное воскресенье празднуют в двух минских кафедрах — католической и православной.

Фото: belsat.eu

Сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой верующие по всему миру отмечают Вход Господень в Иерусалим. Праздник посвящен воспоминанию евангельского события, когда Иисус Христос пришел в город для принятия страданий и смерти на Кресте.

Фото: belsat.eu

В странах с холодным климатом пальмы заменили на вербы.

Фото: belsat.eu

В Вербное воскресенье ветки освящают в церкви, а потом долго хранят в доме. В селе веточками выгоняют первый раз на пастбище скот. Вербами украшают дом и кладут на могилы близких людей.