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Из графика Тиллерсона исчезла встреча с Путиным

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  • 9.04.2017, 17:34
Рекс Тиллерсон

Из расписания госсекретаря США на время визита в Москву, запланированного на 12 апреля, исчезла встреча с президентом РФ.

Из расписания визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву исчезла встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил журналист «Голоса Америки» Стив Херман в своем Twitter, передает liga.net.

«Встреча с президентом России Путиным была удалена из расписания государственного секретаря Тиллерсона в Москве», - пишет журналист.

На сайте Государственного департамента США сообщается, что Тиллерсон отправится в Москву 12 апреля для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами для обсуждения конфликта в Украине, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений, КНДР и Сирии.

8 апреля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный визит в Россию в связи с обострением ситуации в Сирии, в частности из-за применения режимом диктатора Башара Асада, поддерживаемым Кремлем, химического оружия против мирного населения.


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