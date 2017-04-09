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Белорусы призывают ЕС к введению санкций против «шунявок»

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  • 9.04.2017, 17:49
Фото: svaboda.org

Петицию о введении персональных санкций против «шунявок» подписали уже более 200 человек.

На сайте change.org создана петиция: «Требуем введения персональных санкций против «шунявок» и всех помощников их преступлений!».

Подписчики решительно осуждают действия белорусских властей в отношении мирных демонстраций, состоявшихся 25 и 26 марта 2017 года в Минске во время празднования Дня Воли, а также в отношении тех демонстраций, состоявшихся ранее по всей стране, в качестве реакции на декрет Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества», пишет «Новы Час».

Главное требование петиции, чтобы Европейский Союз немедленно ввел персональные санкции против всех должностных лиц, виновных в насилии, репрессиях и фальсификации выборов.

«Мы считаем, что ЕС должен приостановить финансирование государственных структур Беларуси и, вместо этого, перенаправить финансовую помощь на поддержку гражданского общества Беларуси», - говорится в петиции.

Официальный текст петиции полностью совпадает с текстом письма 74 евродепутатов о необходимости пересмотра политики ЕС в отношении Беларуси, который инициировал депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Это письмо также опубликовано на странице петиции.

Петицию о введении персональных санкций против «шунявок» уже подписали более 200 человек. Присоединиться к ней можно ЗДЕСЬ.


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