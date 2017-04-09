Волейболистки сборной Беларуси (U-18) стали третьими на ЧЕ-2017 9.04.2017, 18:01

В матче за третье место чемпионата Европы белоруски победили сверстниц из Сербии.

Женская сборная Беларуси (U-18) в матче за третье место чемпионата Европы в голландском Арнеме победила сверстниц из Сербии со счетом — 3:2, передает «Прессбол».

Белорусские юниорки повторили лучшее командное достижение: на ЧЕ-2001 в Хорватии бронза также доставалась национальной команде нашей страны.

Сербия (U-18) — Беларусь (U-18) — 2:3 (25:17, 27:29, 17:25, 25:22, 13:15)