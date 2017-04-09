Шестеро россиян из поезда Москва-Брест направлены в клиники Минска 4 9.04.2017, 18:14

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Состояние пятерых из них оценивается как легкой степени тяжести.

Шестеро пострадавших пассажиров поезда Москва-Брест, который прибыл сегодня в Минск , направлены в клиники Минска. Все - граждане России, сообщил БелТА исполняющий обязанности председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

«В поезде Москва-Брест находились 9 пассажиров, которым была нужна медицинская помощь. Шестеро из них - граждане России - были направлены на лечение в клиники Минска, - сказал он. - Состояние пятерых из них оценивается как легкой степени тяжести - в основном это закрытые черепно-мозговые травмы легкой степени и ушибы мягких тканей. У шестой пассажирки - закрытый перелом костей голени, медики оценили степень тяжести состояния как среднее».

Три пассажира продолжили свой путь дальше по маршруту следования поезда. Один гражданин Беларуси выйдет в Барановичах: он отказался от госпитализации, но на станции мужчину встретят медики. Граждане России - женщина с ребенком - продолжили свой путь до конечной остановки в Бресте - там их тоже встретят и осмотрят медицинские работники.