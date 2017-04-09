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Жительница Бобруйска: Лукашенко должен уйти

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  • 9.04.2017, 18:40
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Бобруйчанка Наталья предложила диктатору прожить на 230 рублей в месяц.

В Бобруйске перед входом на стадион фабрики «Славянка» состоялся митинг. Участница разрешенной акции протеста рассказала, почему решила выйти на улицу.

«В стране не хватает свободы слова и свободы действий. В любой момент тебя могут забрать в магазине или в кафе. 26 марта у нас забирали людей из магазина «Квартал». Я сама видела, как вывели двух парней ни в чем не виновных. Посадили в машинку. Еще стояли парни возле музея на площади Победы - тоже подошли, забрали и увезли, никто ничего не говорил. Был хапун.

Именно когда должны были митинги быть - их забирали на сутки прямо на выходе из дома. Жить стало невыносимо во всех планах. Поэтому Лукашенко должен уйти сам, а не ждать, пока что-то нагрянет большее.

Наши люди - не «тунеядцы». Каждый ищет где можно какую копейку заработать, чтобы прокормить семью. Где ее искать? В России? Так какой же он тунеядец? Только потому, что не платит Лукашенко для постройки резиденций очередных?

У детей и внуков будущего нет. А у нас какая пенсия, зарплата? Разве можно на эти деньги прожить? У меня зарплата - 230 рублей. Это разве зарплата? Пускай бы Лукашенко прожил на такую зарплату. Или сыновья его», - сказала Наталья.


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