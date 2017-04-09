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Хейли: Если потребуется, Трамп нанесет по Сирии новые удары

  • 9.04.2017, 18:48
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Никки Хейли

Посол США в ООН дала понять, что если президенту Трампу потребуется нанести новые военные удары в Сирии, он на это пойдет.

«Он на этом не остановится, – заявила Хейли телеканалу CNN. – Если потребуются дополнительные действия, он их предпримет».

Однако от Хейли и госсекретаря Рекса Тиллерсона исходят противоречивые сигналы о приоритетности задачи по отстранению от власти президента Сирии Башара Асада, передает «Голос Америки».

«Нет никаких вариантов достижения политического решения, если Асад останется во главе режима, – сказала Хейли. – Если посмотреть на его действия, на ситуацию, то сложно представить правительство, которое было бы мирным и стабильным при Асаде. Мы считаем, что смена режима произойдет».

В то же время Тиллерсон говорит, что победа над «Исламским государством» по-прежнему является главной целью США в Сирии.

«Важно правильно расставлять приоритеты, – заметил глава американской дипломатии, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS. – И мы считаем, что главным приоритетом является победа над ИГИЛ».

«Как только угроза ИГИЛ будет снижена или устранена, – сказал Тиллерсон, – мы сможем уделить внимание непосредственно стабилизации ситуации в Сирии».

США надеются, что им удастся «не допустить продолжения гражданской войны и собрать стороны за столом переговоров, чтобы начать политические дискуссии» между правительством Асада и различными повстанческими группировками, которые пытаются свергнуть режим в Дамаске, добавил госсекретарь.


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