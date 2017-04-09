Психологи: Лень может привести к успеху 3 9.04.2017, 18:59

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Специалисты объяснили, как лень может помочь человеку достичь высоких целей.

Мы тратим впустую годы, пытаясь сэкономить часы. Не позволяем себе расслабиться и полениться. Однако лень вполне может быть секретом успеха, говорят психологи.

1. Вы не упускаете новые возможности

Когда вы последний раз чувствовали себя комфортно, ничего не делая? Не час или день, а вообще не имея никаких планов на ближайшее время? Слишком часто нам кажется, что нужно всегда быть занятым и усердным. И мы паникуем, если нас спрашивают, над чем мы сейчас работаем, когда мы в общем-то не работаем ни над чем, пишет segodnya.ua.

Брались ли вы за какой-то проект, только чтобы не сидеть без дела? А сколько хороших возможностей вы упустили, потому что этот проект отнимал всё ваше время?

Если вы позволите себе ничего не делать или делать меньше, значит, вы сможете взяться за что-то действительно достойное вашего внимания, когда появится такая возможность.

К тому же только так у вас найдётся время на поиски этих возможностей. А если вы всегда будете заняты, то просто упустите свой шанс.

2. Вы не тратите время впустую, пытаясь не потратить время впустую

Мы дорожим каждой минутой своего времени и стараемся за день успеть как можно больше. Но часто из-за этого не замечаем действительно стоящих возможностей. Вспомните, были ли в вашей жизни какие-то предложения, от которых вы отказались просто потому, что у вас не было лишнего времени?

Не бойтесь потратить часы и дни на какую-то идею, если она показалась вам важной и достойной. Когда в следующий раз что-то вызовет ваш интерес, найдите время, чтобы поставить проект на ноги или на практике убедиться, что из этой идеи ничего не получится.

3. Вы занимаетесь только тем, что действительно важно

Пусть лень станет вашим фильтром. Тогда вы возьметесь только за те идеи, которые вам очень интересны. Когда вы последний раз спрашивали себя, не грустно ли вам будет, если какой-то проект не воплотится в жизнь? Раздумывая над следующим предложением, задайте себе этот вопрос, прежде чем сказать "да".