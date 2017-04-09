Вторые сутки на выезд из Беларуси - большие очереди грузовиков

Вторые сутки на выезд из Беларуси - большие очереди грузовиков1
- 9.04.2017, 19:12
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Около 700 фур стоит в очереди на выезд из Беларуси.
Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
По данным на 12.00 9 апреля, самые большие очереди сохраняются на границе с Литвой. В пункте пропуска «Каменный Лог» въезд в ЕС ожидает 230 грузовиков, в «Беняконях» — 71, «Котловке» — 70, в «Привалке» — 87.
На границе с Латвией также есть очередь. В «Григоровщине» въезда в Латвию ждут 120 грузовиков, в «Урбанах» — 50 фур.
На белорусско-польской границе на выезд из Беларуси стоят 25 большегрузов в «Козловичах», в «Брузгах» — 38, в «Берестовице» — 12.
В украинском направлении очередей на границе нет.