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Вторые сутки на выезд из Беларуси - большие очереди грузовиков

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  • 9.04.2017, 19:12
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Около 700 фур стоит в очереди на выезд из Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 12.00 9 апреля, самые большие очереди сохраняются на границе с Литвой. В пункте пропуска «Каменный Лог» въезд в ЕС ожидает 230 грузовиков, в «Беняконях» — 71, «Котловке» — 70, в «Привалке» — 87.

На границе с Латвией также есть очередь. В «Григоровщине» въезда в Латвию ждут 120 грузовиков, в «Урбанах» — 50 фур.

На белорусско-польской границе на выезд из Беларуси стоят 25 большегрузов в «Козловичах», в «Брузгах» — 38, в «Берестовице» — 12.

В украинском направлении очередей на границе нет.


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