закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 22:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Демонстрация в столице Сербии собрала 10 тысяч человек

1
  • 9.04.2017, 19:21
  • 7,283
Фото: AP

В Белграде тысячи граждан вышли на улицы с протестами против победы Александара Вучича на президентских выборах.

Демонстрация в сербском Белграде против победы Александара Вучича на президентских выборах собрала в минувшую субботу более 10 тысяч человек. В основном на улицы в субботу, 8 апреля, вышли студенты, представители полиции и армии, передает «Немецкая волна».

Вучич победил на прошедших президентских выборах уже в первом туре, набрав 55 процентов голосов. Его основной соперник - кандидат от оппозиции Саша Янкович набрал 16 процентов голосов и поддержал демонстрантов. По его словам, протестующие недовольны "беззаконием автократического режима, грозящего установлением диктатуры и разрушением всех цивилизованных ценностей".

Оппозиция критикует прошедшие выборы за чрезмерное присутствие Вучича в СМИ перед голосованием. Также граждан насторожили появлявшиеся в день голосования сообщения о покупке голосов в пользу Вучича и активистах его Сербской прогрессивной партии, которые фиксировали, кто пришел на выборы, а кто нет.

Сам Вучич, комментируя проходящие демонстрации, отметил, что у каждого есть права высказывать свое мнение. "Важно, чтобы это делалось мирно и в демократическом ключе", - заявил он.

Вступление Вучича в должность должно произойти уже в конце мая. Согласно сербской конституции, глава государства наделен лишь символическими полномочиями, однако некоторые наблюдатели считают, что пост главы правительства займет политик, подконтрольный Вучичу.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата