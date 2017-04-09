закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 22:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Григорий Грык: Власти сами толкают людей к восстанию

1
  • 9.04.2017, 19:50
  • 11,034
Григорий Грык

Барановичский общественный активист приехал в Бобруйск поддержать митингующих.

«Власти нарушают Конституцию страны. Депутаты и чиновники должны быть патриотами своей страны: они должны знать язык, историю, культуру.

Почему я в тюремной робе? Она понятно показывает, что мы живем в концлагере. У нас есть только один выход - восстание. Люди не хотят радикальных действий, но власти сами толкают их к этому. Люди выходят на улицы, чтобы решить свои проблемы. И по Конституции у нас есть на это право. Люди высказывают то, что накипело в душе за 20 лет.

Беларуси нужна солидарность!», - сказал Грык.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата