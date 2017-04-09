Григорий Грык: Власти сами толкают людей к восстанию 1 9.04.2017, 19:50

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Григорий Грык

Барановичский общественный активист приехал в Бобруйск поддержать митингующих.

«Власти нарушают Конституцию страны. Депутаты и чиновники должны быть патриотами своей страны: они должны знать язык, историю, культуру.

Почему я в тюремной робе? Она понятно показывает, что мы живем в концлагере. У нас есть только один выход - восстание. Люди не хотят радикальных действий, но власти сами толкают их к этому. Люди выходят на улицы, чтобы решить свои проблемы. И по Конституции у нас есть на это право. Люди высказывают то, что накипело в душе за 20 лет.

Беларуси нужна солидарность!», - сказал Грык.