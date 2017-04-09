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Азаренко вернется на корт в конце июля

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  • 9.04.2017, 19:59
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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка сыграет на турнире категории «Премьер» в Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (317 ВТА), которая в декабре стала мамой, вернется на корт в конце июля 2017 года.

Наша соотечественница сыграет на турнире категории «Премьер» в Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа. Отметим, что Азаренко, которая побеждала на этих соревнованиях в 2010 году, получила от организаторов уайлд-кард.

«Я очень рада, что мое возвращение в тур случится на турнире «Bank of the West Classiс"в Стэнфорде. Материнство — это самая лучшая вещь, которая со мной когда-либо случалась. Я с нетерпением жду начала нового этапа в моей карьере», — цитирует Азаренко ее фан-группа «Вконтакте».


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