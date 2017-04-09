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В Норвегии задержали 17-летнего россиянина по подозрению в закладке бомбы

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  • 9.04.2017, 20:16
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Фото: reuters

Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году и просил предоставить убежище.

Представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг рассказала, что правоохранительными органами страны задержан 17-летний россиянин, имя которого она не назвала, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NRK.

По ее словам, он был задержан в ночь на воскресенье, 9 апреля. Молодой человек, пояснила Аалинг, живет в Осло, он приехал в Норвегию в 2010 году и просил предоставить убежище.

Его обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Задержанного уже допросили в штаб-квартире полиции Осло, однако его адвокат не стал сообщать подробности.

Ранее полиция сообщала, что произвела контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного в норвежской столице в ночь с 8 на 9 апреля неподалеку от станции метро «Грёнланн». Правоохранительные органы оцепили место, где была обнаружена находка, и ограничили доступ к ней. При этом находящиеся в этом районе кафе и рестораны были закрыты. В полиции рассказали, что предмет был размером примерно 30х30 см.

В полиции отметили, что мощность взрыва оказалась сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, установленный саперами. Тогда же правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого, но не стали раскрывать никаких подробностей о нем.

В посольстве России в Норвегии заявили, что у них нет информации о задержании гражданина России, сообщает «РИА Новости». «У нас пока нет никакой информации по этому вопросу», — сказал собеседник агентства.

Шеф полицейской службы безопасности Норвегии Бенедикте Бьернланд заявила, что уровень террористической угрозы в Норвегии повышен. Оценка риска террористических атак повышена с уровня «возможный» до «вероятный».


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