TripAdvisor назвал белорусскую достопримечательность №1 2 9.04.2017, 20:26

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Брестская крепость

Портал TripAdvisor составил специальную карту с самыми важными достопримечательностями каждой страны.

Все знаменитые места разделены цветом на 4 категории: исторические, природные или религиозные памятники, а также исключительно туристические, передает «Белсат».

Действительно ли эти места лучшие — вопрос спорный. Авторы карты собирали сведения на основании мнения туристов. Последние часто отдают предпочтение протоптанным тропам, поэтому трудно объективно сказать, действительно ли самые важные места лучшие.

Источник: tripadvisor

В список таких главных мест попали римский Колизей, старый город Таллина, санкт-петербургский Спас-на-Крови и барселонская Саграда Фамилия.

Белорусским местом № 1 стала Брестская крепость — оборонительный комплекс, построенный во времена вступления Беларуси в состав Российской империи.

С 11 февраля иностранцы могут въехать в Беларусь без визы — правда, только на 5 дней. На Брестскую крепость этого будет достаточно.