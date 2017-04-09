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Как Давыдько танцует джигу на граблях

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  • 9.04.2017, 20:30
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Пропагандист снова и снова предлагает нам с больших экранов «правила жизни», которые чужды цивилизованному миру.

Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько предложил запретить комментирование на сайтах СМИ. Такую идею он озвучил в очередном «Клубе редакторов», пишет gazetaby.com.

—В «Клубе» у нас уже сформирована такая точка зрения. Я ее сейчас просто консолидировано выскажу. Вот существует провокационная статья на интернет-ресурсе. Ну, публикуют, все равно что. Но самое важное, что она публикуется для комментариев. Допустим, вот смотрите, как хорошо живет вот этот человек. Вроде бы статья ни о чем. И открывается шлюз. То есть статья — это тротил. А дальше форум — это бикфордов шнур. И там начинается куча комментариев: «Мерзавец! Ножом их! Повесить! Распять!» Как вы относитесь к инициативе вот взять и запретить форумы? Запретить обсуждение статей! Причем форумы считаются как бы продолжением редакционной политики, но у нас это не работает.

Цепляет в выступлении несколько моментов.

Во-первых, Давыдько сделал вид, будто не знает, что на форумах СМИ, как правило, работают модераторы, которые стараются не допускать комментариев, разжигающих вражду и призывающих к действиям, противоречащим белорусскому законодательству. А тем более: «Ножом их! Повесить! Распять!».

Во-вторых, о его «допустим, вот смотрите, как хорошо живет вот этот человек».

Примечательно, что как раз-таки большое количество комментариев собирают статьи (напомню, что задача журналистов, кроме прочего, контролировать власть) о домах и доходах чиновников, высших должностных лиц, и читатели в кризисное время задаются логичным вопросом: «Откуда?».

Источник: gazetaby.com

Неудивительно, что в очередной раз «свежая идея» главы БТ попала под обстрел критики на тех самых форумах, которые он предлагает запретить, и в социальных сетях. И здесь наступает черед в-третьих: Давыдько снова и снова предлагает нам с больших экранов «правила жизни», которые чужды цивилизованному миру.


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