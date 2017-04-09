«Белорусы молодцы, начальник поезда - героическая женщина» 1 9.04.2017, 20:41

Фото: tut.by

Пассажиры — об аварии состава под Москвой.

Попавший накануне в аварию в России пассажирский поезд Москва — Брест прибыл в Минск около полудня с более чем 5-часовым опозданием, простоял на вокзале около 20 минут и отправился в Брест. По пути tut.by пообщался с пассажирами, пережившими столкновение поезда и электрички.

После этой железнодорожной аварии в больницы Москвы отправили 13 человек, из них 8 ехали в поезде. Некоторых уже выписали. Но помощь после аварии понадобилась куда большему числу людей: по разным данным, пострадавших было от 28 до 50 человек. Все, кроме госпитализированных на месте, и пары сошедших с поезда по своему желанию пассажиров, продолжили путь в Беларусь.

«Раньше видел в новостях такие ситуации, а сейчас сам попал»

На промежуточной остановке, в Минске, поезду долго не дают добро на отправление — пассажиру в 10-м вагоне нужна помощь. Егор Хандрико во время сильного толчка упал с нижней полки. На месте происшествия ему уже помогли медики, но ехать в больницу он тогда отказался.

Фото: tut.by

— Не умирающий же, — тихо объясняет Егор, улыбаясь.

На станции Минск-Пассажирский к нему пришла бригада скорой помощи — снова сделали перевязку.

Егор едет домой, в Барановичи. На полу купе рядом с кедами лежит футбольный мяч. Парень и еще несколько человек в купе — сотрудники 558-го авиаремонтного завода в Барановичах, ездили в Москву на футбольные соревнования, приуроченные ко Дню космонавтики.

Пока Егор разговаривает с нами, его коллеги общаются в тамбуре.

— Когда это все случилось, я уже лежал, был в полусонном состоянии, — вспоминает Егор Хандрико. — Потом был резкий толчок. Я даже подумал, что мы резко остановились. Секунда — я уже лежу на полу.

Падая, он ударился головой об стол.

— Упал бы с верхней полки — было бы хуже. Чувствую, что-то теплое по голове течет. Встаю, выхожу в коридор: смотрю — там человек лежит.

Егор почувствовал, что кружится голова, и сразу лег обратно. Вскоре появились врачи, осмотрели его, перевязали, записали личные данные.

— Врачи приходили раз пять, все было очень быстро. Сказали: черепно-мозговая травма. Сейчас нормально себя чувствую, но, естественно, голова болит. Немного жжет, кружится, а так терпимо.

Пассажиры рассказывают, что в 10-м вагоне во время столкновения разорвало трубу в туалете, поэтому на полу появилась вода. Но трубу вскоре перекрыли, воду убрали.

— С утра нам дали бесплатно воду, сухой паек, чай, кофе, — рассказывает Егор. — Настроение сейчас нормальное, просто никогда не представлял, что такое может случиться. Раньше, конечно, видел в новостях такие ситуации, а сейчас сам попал. Непривычно, конечно, шок.

В седьмом вагоне едет Ольга с мужем и дочкой. Ольга — белоруска, сама работает в скорой помощи. Женщина рассказывает: когда произошло столкновение, семья еще не легла спать, успели только расстелить постельное белье. Вагон тряхнуло — с верхних полок посыпались вещи. Одна из пассажирок седьмого вагона сильно ударилась головой о стену — ее забрали медики. Ольга побежала в другие вагоны — оказывать помощь пострадавшим.

— В одном из плацкартных вагонов девушка получила ожог: кипяток вылился ей на живот. В вагоне была аптечка универсальная, в ней — стерильные бинты, салфетки. Смачивали ожог, охлаждали поверхность, дали обезболивающие таблетки. Потом девушку забрали медики. Но ожог нестрашный, первой степени.

Ольга рассказывает, что пассажиры в целом вели себя спокойно. Некоторые даже умудрились не проснуться, несмотря на толчок.

Пассажиры вспоминают: на место прибыл аварийный поезд, локомотив заменили — поезд № 03 Москва — Брест оттянули обратно на Белорусский вокзал. После двух часов ночи он уже смог снова отправиться в Минск.

«То, что большинство отделалось легким испугом, — это заслуга братьев-белорусов наших»

Наталья стоит у окна шестого вагона. Россиянка не пострадала, но очень просит сказать огромное спасибо бригаде поезда Москва — Брест.

Фото: tut.by

— Они все проявили себя очень хорошо, высочайший уровень профессионализма и внимательности к пассажирам. Очень быстро работали, успокаивали пассажиров, одновременно еще свои какие-то технические обязанности выполняли. Я думаю, что основная причина того, что большинство отделалось легким испугом, — это заслуга братьев-белорусов наших. Начальник поезда — вообще героическая женщина, она держала оборону, помогала всем, на нее пришелся натиск всех служб: милиции, МЧС, скорой. Когда приеду на место — зайду на сайт БелЖД, попрошу отметить как-то поездную бригаду.

Фото: tut.by

Наталья говорит, что их вагон реагировал на происходившее достаточно спокойно. Паники не было.

— Некоторые выходили из купе и говорили: ну что, нас взорвали, что ли? Люди брали на плечи сумки — видимо, с документами. Никто не трогал багаж. Спрашивали обреченно: ну что, мы выходим? Знаю, что какая-то пара уехала, потому что у них очень важная встреча была в Минске — сказали, что полетят самолетом… Пока поезд стоял на месте происшествия — не было отопления. Становилось холодно… Потом нас притянули на Белорусский вокзал, все очень быстро организовали: и чай, и кофе. Жизнь вошла в нормальное русло.

В том же вагоне едет в Брест Евгения. Девушка просит не фотографировать ее, но пообщаться соглашается.

— Мы были вдвоем в купе с женщиной. Даже не знаю, почему я успела заснуть так быстро. Когда поезд стоял — проснулась и подумала: а почему мы не едем? И взялась за поручень верхней полки, может быть, инстинктивно. И тут сильный толчок — так тряхануло! У нас стояли на столике бутылка с водой, кружка. Это все полетело, послышался звон посуды. Люди, крики… Проводник сказала всем: оставайтесь в купе. Все забегали, но волнения не было, поскольку в нашем вагоне особенно никто не пострадал. Потом уже мы полезли смотреть новости в интернете и прочли, что на нас наехала электричка.

Евгения знает, что в их вагоне какая-то девушка обожглась кипятком, когда наливала из бойлера чай. Вероятно, ожог несильный: она осталась в вагоне, ходила и прикладывала что-то ко лбу.

— Приезжали из МЧС, проверяли. В нашем вагоне на потолке люки пооткрывались.

Пока поезд стоял на пути, где на него наехала электричка, шел сильный дождь, вспоминает пассажирка.

— Я слышала: передавали, что три человека самостоятельно ушли с поезда. Движение было остановлено. Вообще в Москве нам говорили, что можем простоять до утра, но справились с ситуацией гораздо раньше. В три часа ночи мы уже ехали в Беларусь.

Вообще девушка проделала большую дорогу домой. Добирается она аж из Южной Кореи. Сначала задержали ее самолет, но все же она успела в Москве на этот поезд.

— Не очень удачный день, но в итоге все хорошо.

«Поезд все дергался — и было впечатление, что он едет и не останавливается»

На столах в купе проводников в вазах стоят веточки вербы. С журналистами общаться некогда — надо работать. Удалось узнать только, что от столкновения пострадал машинист локомотива. Он получил травму, машинисту оказывали помощь в поезде, а потом забрали в больницу.

В одном из вагонов на боковой полке спит женщина. Пассажиры рассказывают, что она сильно ударилась, ей понадобилась помощь врачей.

В четвертом вагоне едет россиянка Нина Дмитриевна с семьей. Она рассказывает, что в их вагоне толчок ощущался сильно. Пассажиры думали, что кто-то резко дернул стоп-кран.

Фото: tut.by

— Все попадали с верхних полок. Кто стоял между полками — те ударились грудью. Кто-то ударился зубами, у кого-то шишки, я головой стукнулась. Поезд все дергался, и такое было впечатление, что он едет и не останавливается. Десятиклассник ударился грудью — потом болело так, что он не смог залезть на верхнюю полку. Но его осмотрели врачи — сказали, что ничего не сломано.

Фото: tut.by

Еще один пассажир, Владимир, тоже ударился грудью во время толчка. Рассказывает, что ему быстро помогли: сделали укол, наложили повязку на грудь.

Владимир вышел в Барановичах. К поезду Москва — Брест приехала скорая — медицинская бригада встретила Егора Хандрико из десятого вагона. Медики сказали, что повезут парня на обследование — надо проверить, насколько у него серьезная травма.