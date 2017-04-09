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Выборы во Франции: Меланшон впервые обошел Фийона

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  • 9.04.2017, 21:06
Жан-Люк Меланшон

Рейтинг лидера крайне левых увеличился на 6 процентных пунктов, теперь за него в первом туре готовы проголосовать 18% избирателей.

Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон впервые за время предвыборной кампании во Франции превзошел по популярности кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Таковы данные опроса, проведенного службой Kantar Sofres и опубликованные газетой Le Figaro, передает ТАСС.

Как показало исследование, за март Меланшон совершил самый заметный прорыв среди основных кандидатов на высший пост: по итогам месяца его рейтинг увеличился сразу на 6 процентных пунктов. Теперь за лидера крайне левых в первом туре готовы проголосовать 18% избирателей (против 12% месяцем ранее), и с этим результатом он выходит на третье место. При этом рейтинг Фийона в марте остался неподвижен: как и 30 дней назад сейчас за него высказываются 17% респондентов, однако на фоне рывка Меланшона он опускается на одну строчку ниже.

Пара лидеров же в первом туре остается прежней: председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон имеют одинаковые показатели и сохраняют заметный отрыв и выходят во второй тур. По итогам марта у обоих политиков рейтинг сократился на 2 процентных пункта и сейчас составляет 24%.

Во втором же туре, согласно тому же опросу, Ле Пен проигрывает любому из потенциальных соперников. В случае противостояния с Макроном за лидера "Нацфронта" готовы проголосовать 39% избирателей (61% - за Макрона); результат противостояния Ле Пен - Фийон - 45% против 55%; наконец, в соперничестве с Меланшоном французы отдают предпочтение лидеру "Неподчинившейся Франции" - 57% против 43% за Ле Пен.

Ранее именно Жан-Люка Меланшона французские телезрители назвали наиболее убедительным участником больших предвыборных дебатов 11 кандидатов в президенты, состоявшихся 4 апреля. Предпочтение его выступлению отдали 25% французов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.


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