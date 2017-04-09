закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 22:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская гимнастка завоевала две медали на этапе Кубка мира в Италии

  • 9.04.2017, 21:12
Екатерина Галкина
Фото: "Прессбол"

Екатерина Галкина выиграла серебро и бронзу в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала серебро и бронзу в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Италии, сообщает «Прессбол».

Наша соотечественница стала второй в упражнении с булавами, а также заняла третье место в упражнении с мячом.

Напомним, накануне Галкина завоевала бронзу в многоборье.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата