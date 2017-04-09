Белорусская гимнастка завоевала две медали на этапе Кубка мира в Италии 9.04.2017, 21:12

Екатерина Галкина

Фото: "Прессбол"

Екатерина Галкина выиграла серебро и бронзу в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала серебро и бронзу в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Италии, сообщает «Прессбол».

Наша соотечественница стала второй в упражнении с булавами, а также заняла третье место в упражнении с мячом.

Напомним, накануне Галкина завоевала бронзу в многоборье.