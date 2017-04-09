В Южной Осетии проголосовали за новое название республики 2 9.04.2017, 21:21

Фото: РИА Новости

81,5 процента участников «референдума» в Южной Осетии согласны на введение для республики равнозначного названия «Алания».

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных на 23 участках из 77, сообщает РИА «Новости».

Опрос проводился на 23 из 77 избирательных участков. Вопрос был задан 2981 человеку.

На «президентских выборах», которые проводились одновременно с «референдумом», ожидается второй тур: опросы показали, что действующий глава республики Леонид Тибилов набирает 45,8 процента голосов, его ближайший соперник, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9 процента. За третьего кандидата, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8 процента избирателей.

Южная Осетия, провозгласившая свою независимость от Грузии в 1991 году, имеет статус частично признанной республики. Ее считают самостоятельным государством пять стран: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.