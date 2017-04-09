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Постпред США при ООН назвала свержение Асада приоритетом

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  • 9.04.2017, 21:43
Никки Хейли
Фото с сайта Peoples.ru

Никки Хейли заявила, что в Сирии должна произойти смена власти.

Правительство Дональда Трампа после недавней ракетной атаки на сирийский аэродром намерено продолжить усилия по свержению Башара Асада. В стране, раздираемой гражданской войной, должна произойти смена власти, заявила в воскресенье, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CNN, передает «Немецкая волна».

Дипломат заверила в готовности президента при необходимости «сделать нечто большее» для свержения режима Асада. «Мы не видим мирной Сирии при Асаде», - указала она. Другими приоритетными целями сирийской политики США она назвала борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) и нейтрализацию влияния на Дамаск со стороны Ирана.

Хейли заверила, что глава Белого дома намерен соразмерять свои дальнейшие действия с реакцией на происходящее мировой общественности и сторон сирийского конфликта.

Заявление постпреда США в ООН Никки Хейли прозвучало в один день с интервью телеканалу CBS госсекретаря США. Рекс Тиллерсон заявил, что приоритетом действий США в Сирии является борьба с «Исламским государством». Только тогда, по его мнению, можно будет ставить вопрос о стабилизации ситуации в стране.


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