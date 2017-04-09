Шесть маленьких хитростей, которые помогут обмануть аппетит 9.04.2017, 21:59

Эти маленькие секреты помогут перехитрить организм и не сойти с намеченного пути похудения.

Полстакана отвара свежей петрушки заставят вас забыть о еде на 2 часа. Для его приготовления залейте пучок свежей или сушеной петрушки 0,5 л кипятка и проварите средство на медленном огне 2-3 минуты. После чего дайте отару остыть до комнатной температуры и пейте его по трети стакана 3 раза в день перед едой, за полчаса.

Аналогично действует полоскание рта мятной водой, сообщает healthinfo.ua.

Отлично обманывают аппетит настой плодов инжира и слив. Рецепт настоя прост: 0,5 кг слив или инжира залить 3 литрами воды, варить, пока жидкости не станет меньше на приблизительно на 0,5 л. Употреблять по 0,5 стакана за 30-40 минут до еды вместе с фруктами.

Лютый враг аппетита – чеснок! Разотрите три дольки чеснока и залейте стаканом кипяченной воды комнатной температуры. Через сутки настой готов к употреблению. Принимать средство по 1 столовой ложке перед сном. Можно просто проглатывать один зубчик чеснока в день, не разжевывая. Он уберет все болезнетворные микробы и поможет бороться и неуемным аппетитом.

Не меньше чем на час поможет забыть о еде такое упражнение: нужно встать перед открытой форточкой, ноги – на ширине плеч, руки –вверх, над головой. В таком положении сделайте 10 глубоких медленных вдохов.

Если вы идете в гости, где вам трудно будет удержаться от угощения, съешьте перед выходом из дома конфету, но на основе не сахара, а сорбита. Кишечные бактерии превратят сорбит в кислоту, под воздействием которой вода из кишечной стенки будет переходить в просвет кишечника и, накапливаясь, стимулировать его движение (перистальтику), что ускорит процесс переваривания пищи.