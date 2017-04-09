Таисия Кабанчук: Когда белорусы заполнят площади, эта власть уйдет 9.04.2017, 22:10

Таисия Кабанчук

Активистка на митинге в Бобруйске призвала власть уйти в отставку и провести честные выборы.

Сегодня в Бобруйске перед входом на стадион фабрики «Славянка» состоялся митинг. Активистка Таисия Кабанчук призвала людей не бояться и выходить на улицы.

«Сегодня нас мало. Эта власть делает все, чтобы мы боялись. Сегодня пришли самые смелые и самые достойные. Я надеюсь, что нас будет с каждым днем все больше и больше. И когда наши площади будут заполнены смелыми людьми, наша власть начнет меняться. Она просто уйдет. Власть держится на нашем страхе, она держится на обмане народа.

Они придумали этот бессмысленный декрет номер 3. Он еще больше унижает наш народ и люди это понимают. Власть тоже понимает, но боится отменять свои приказы.

Власти хотят, чтобы мы шли к ним на поклон, чтобы мы становились попрошайками, собирали стопки бумаг и документов и доказывали, что нам нечем платить этот налог. Власть не должна так поступать со своим народом. Где наша работа? Где достойные зарплаты? Мы будем спрашивать у них это каждый день.

Власть завела нашу страну в такую ситуацию и не может решить эту проблему. Поэтому нужно попросить эту власть уйти. Нам нужны свободные выборы.

Жыве Беларусь!» - сказала активистка.