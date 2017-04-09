Тиллерсон потребует от Путина отказаться от поддержки Асада 9.04.2017, 22:42

Рекс Тиллерсон

Фото: РБК

Госсекретарь США предоставит свидетельства того, что РФ знала об использовании режимом Асада химического оружия.

США и Великобритания на этой неделе прямо обвинят Россию в соучастии в военных преступлениях на территории Сирии и потребуют, чтобы президент России Владимир Путин отказался от поддержки режима Башара Асада, передает The Sunday Times.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Москву, чтобы предоставить свидетельства того, что Россия знала об использовании режимом Асада химического оружия, однако пыталась это скрыть.

Также Тиллерсон обвинит Россию в нарушении своих обязательств по соглашению 2013 года, согласно которому Россия должна была контролировать уничтожение химического арсенала Сирии. Таким образом, Москва, по словам Тиллерсона, «явно не выполнила свои обязательства» по ликвидации оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Российскую Федерацию, который был запланирован на 10 апреля. Об этом говорится в заявлении Джонсона, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.