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Французские хоккеисты победили сборную Беларуси

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  • 1.05.2017, 8:13
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Сборная Франции выиграла у себя дома в предпоследнем товарищеском матче перед чемпионатом мира по хоккею — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

Первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, атаки которых были острее и эффективнее. На 11-й минуте Саша Трей удачно сыграл на добивании у ворот Михаила Карнаухова, а вскоре Флоран Дуэй в одно касание отправил шайбу в ближний угол белорусских ворот — 2:0, сообщает tut.by.

В конце периода Роман Граборенко отыграл одну шайбу, реализовав большинство, но, увы, больше голов Кристобаль Юэ не пропускал.

42-летний голкипер сборной Франции несколько раз выручал команду, а в последней трети Николя Беш мощным броском от синей линии установил окончательный счет в игре — 3:1.

Беларусь: Карнаухов; Коробов — Лисовец, А. Костицын — Ковыршин — С. Костицын; Граборенко — В. Денисов, Павлович — А. Стась (к) — Лингле; Евенко — Стасенко, Демков — Кулаков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Парфеевец, Воробей.

В понедельник команды проведут повторную встречу, а в субботу матчем против Финляндии белорусы начнут выступление на чемпионaте мира в Париже.


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