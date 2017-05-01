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Как улучшить себе настроение, а заодно вернуть свою страну

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  • 1.05.2017, 8:22
  • 13,006
ФОТО: DW.DE

Наша общая цель – просто-напросто управлять судьбой своей страны.

Об этом в видеоинтервью, опубликованном на канале youtube.com рассказал один из создателей социальных граффити в Минске.

«Единственный способ преодолеть свой страх — это начать что-то делать.

Можно просто переслать денежку для помощи политзаключенным, отнести передачку, написать хотя бы постик в фейсбуке. Можно много подобрать видов деятельности, которые в принципе ненаказуемы.

Распечатали, вывели какие-нибудь интересные — сами придумайте — наклеечки развесили. Напишите листовочку, разбросайте по почтовым ящикам своих соседей. Не надо рассчитывать на город.

Проведите какой-нибудь разговор на работе.

Такие вот элементарные вещи — они избавят вас от страха. Улучшат вам самим настроение. И на какой-то микрон, на какой-то шажочек приблизят нас к нашей общей цели. А какая у нас общая цель? Наша общая цель — чтобы мы просто-напросто управляли своей судьбой, управляли судьбой страны, окружающего нас пространства.

Вот всего лишь.

Мы все прекрасно понимаем, что если мы не влияем на то, что происходит у нас в квартире, там будет бардак. Но то же самое в стране. Страна состоит из нас из всех. Поэтому каждый из нас, если мы ответственные граждане, должен приложить руку к тому, чтобы здесь наконец наступило какое-то элементарное человеческое существование. Без страха, без всей этой дури и самодурства. Чтобы эта страна стала нашей в конце концов».


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