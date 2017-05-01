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Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit

  • 1.05.2017, 8:27
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Тони Блэр

Экс-премьер Великобритании не хочет оставаться в стороне в такой важный исторический момент.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил желание вернуться в политику. Как сообщил сам экс-премьер в интервью газете The Daily Mirror сделать это его побудил процесс выхода страны из Евросоюза (перевод – interfax.ru).

«Эта вещь, Brexit, дала мне прямую мотивацию для более активного участия в политике», - заявил он. – «Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова подключиться к политическому процессу».

«Мы еще не знаем, каковы будут окончательные условия Brexit», - отметил Блэр. – «Единый рынок поставил нас в Лигу чемпионов в торговле. Соглашение о свободной торговле похоже на понижение в лиге. Мы отступаем».

Экс-премьер отдельно оговорил, что не откажется от своей благотворительной работы «семь дней в неделю2, из-за политики.

«Я не хочу быть в ситуации, когда мы проходим исторический момент, а я ничего не сказал. Это будет означать, что меня не волновала эта страна. Это не так», — заключил Блэр.


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