Белорусы США провели митинг возле штаб-квартиры ООН 1.05.2017, 8:47

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Акция стала выражением солидарности с соотечественниками, выступающими против строительства БелАЭС.

Об этом Charter97.org сообщил представитель белорусской диаспоры в США Виктор Дударев.

В среду, 26 апреля 2017 года, перед зданием штаб-квартиры ООН на Манхэттене в Нью-Йорке прошел митинг, организованный Белорусско-Американским Объединением «Погоня». Акция стала выражением солидарности и поддержки для белорусов, пострадавших от Чернобыльской аварии и до сих пор вынужденных сталкиваться с ее последствиями.

На митинге также выразили протест против того равнодушия, которое проявляют власти в Беларуси, замалчивая действительными ситуацию в загрязненных районах и строя Островецкую атомную станцию – потенциальный источник новой радиационной опасности и усиления энергозависимости от России.

30 апреля белорусы Нью-Йорка и окрестностей собрались в общественном зале церкви Св. Кирилла Туровского на мероприятие, посвященное 31-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Выступали Татьяна Красовская, Сергей Дедик и Светлана Казачок. Присутствующие просмотрели ряд видеоматериалов. В ходе встречи был затронут вопрос строительства БелАЭС в Островецком районе. Главная идея выступлений: мирного атома нет, а строительство БелАЭС - это дорога к смерти.