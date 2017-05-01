Почему тонут военные корабли России 16 1.05.2017, 8:59

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ФОТО: СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВ

Путин продолжает бряцать оружием, несмотря на плачевность состояния российской армии.

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" накануне затонул у берегов Турции после столкновения с перевозившим скот грузовым судном "Ашот-7". Столкновение произошло в юго-западной части Черного моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор. В результате инцидента "Лиман" получил пробоину и утонул, все члены экипажа спасены. В сети уже успели высмеять россиян за крушение военного корабля в Черном море.

Почему российский флот находится в таком плачевном состоянии, а Москва при этом все равно продолжает бряцать оружием, "Апострофу" рассказал военный эксперт Олег Жданов:

Не хочется говорить словами из анекдота "пьяная матросня", но реально – это была чистейшей воды халатность вахтенного офицера. Это примерно, как когда-то столкнулся "Адмирал Нахимов", пассажирский лайнер, с сухогрузом и затонул прямо в акватории порта (в результате крушения лайнера в 1986 году погибли 423 человека, - "Апостроф"). Вот такая произошла трагедия в Советском союзе. Эти корабли тоже не смогли разминуться. Скорее всего, здесь, выполняя маневры, вахтенный офицер допустил ошибку, либо просто он не заметил, а, значит, на вахте никого не было. Сухогруз налетел на военный корабль, протаранил его, пробил борт ниже ватерлинии, дыра была очень больших размеров, а, учитывая фактор внезапности, все это сыграло такую большую роль, что они даже не смогли локализовать пробоину, откачать воду и хотя бы удержать судно на плаву. Это 100% халатность и безалаберность.

Почему дела в таком плачевном состоянии? Потому что флот – это очень дорогое удовольствие. За 25 лет Российская Федерация взяла в строй 4 подводных лодки. Одна из них - "Ростов-на-Дону" - дизельная, была в Новороссийске, а сейчас находится в районе берегов Сирии. Но такого класса их будет семь: одна дизельная планируется, другие - атомные подлодки, а на них должны были ставиться ракеты "Булава". Они недавно проводили испытания, но ракета не полетела. В конечном итоге, генеральный конструктор застрелился. Сейчас одна эта лодка на Тихоокеанском флоте, две – на Северном. Но они без ракет. Моряки называют такие суда "голубь мира". То есть судно ходит по морю, выполняет боевые задачи, но у него нет боевого вооружения.

Деньги в переоснащение вооружения российского флота не вкладывались. Картина была примерно такая же печальная, как и у нас. Мы занимались 25 лет конверсией, утилизацией вооружения и техники, сокращением Вооруженных сил. То же самое делала и РФ. Сухопутные войска, тактическое звено до бригады, они более или менее модернизировали, немного перевооружили, но на уровне стрелкового оружия, отдельных комплексов. То есть, огромные деньги не покрывали тех задач, которые ставились перед армией. Точно так же, как сейчас нам рассказывают о 5% ВВП, а реально из них армия получает всего 2,5%. Потому что 129 млрд выделены, из них 64 – на армию, все остальное – на силовой блок. Нами же тоже манипулируют. А из этих 64 млрд 80% суммы – содержание вооруженных сил.

В то же время Путин продолжает бряцать оружием, несмотря на плачевность состояния российской армии. А все потому, что это такой менталитет. Россия всегда всем угрожала. Они не могут ничего другого предложить. Ведь они не могут предложить высокие технологии, какие-то мощные финансовые потоки. Поэтому России, кроме как пугать всех "а мы вас завтра захватим или убьем", больше предложить нечего.

Сейчас, когда в Сирии наступило небольшое затишье, многие начинают разбираться с реальным ходом боевых действий в этой стране. Так российская армия в составе усиленной бригады в 4,5 тысячи человек, с новой экипировкой и новым вооружением (и танк Т-90 туда потащили, и бронемашины "Витязь"), не смогла разбить ополченцев. Они воевали с оппозицией Сирии. Это говорит о том, что воевали не профессиональные военные. И что Россия сделала? Она применила тактику 1960-х годов – "ковровые бомбардировки", тактику, которая была разработана американцами во время войны во Вьетнаме. То же российские военные сделали и с Алеппо – стерли с лица Земли. Они не взяли его штурмом, повстанцы ушли, потому что город был разрушен до основания. Вот и мощь российской армии. Но зато понтов на 100 рублей: мы самые сильные и грозные. Залететь в воздушное пространство на самолете Ту-95, стратегическом турбовинтовом бомбардировщике образца 1980-х годов, а потом быстро убегать от современных истребителей в нейтральное небо – вот это Россия. Или "Адмиралом Кузнецовым" напугать, когда со спутника видно дым с авианесущего крейсера. Амбиции, угрозы – вот и все, потому, что, к счастью, РФ больше нечем похвастаться и нечего предложить.