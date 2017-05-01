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Народ погашает госдолг Беларуси

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  • 1.05.2017, 9:11
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По состоянию на 1 апреля 2017 года госдолг Беларуси составил 35 миллиардов рублей.

Выплаты по госдолгу в 2017 году составят 3,2 млрд долларов США. На снижение госдолга влияет, в первую очередь, снижение курса доллара. Снижение госдолга свидетельствует о том, что рефинансировать госдолг пока не удается, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«Народ сдает валюту»

Экономист Лев Марголин в интервью БДГ заявил, что незначительное снижение госдолга произошло за счет продажи валюты населением:

- Народ упорно несет валюту в обменники: продают валюты гораздо больше, чем покупают. Соответственно, «излишки» тут же идут в золотовалютные резервы Нацбанка. Именно это обстоятельство и дает возможность погашать госдолг. 65 миллионов долларов с начала года – небольшая сумма в масштабах государства.

- За первый квартал правительство привлекло займов на сумму 169 миллионов, а погашено – на 308,5 миллионов долларов.

- Кроме продажи валюты населением, есть и другие источники поступления валюты. Существует и обязательная продажа валюты предприятиями, хоть и сокращается год от года (в физических объемах), меняется цена на золото: иногда ничего не убыло и не прибыло, а цена на золото поднялась – вот и золотовалютные резервы выросли. Однако все это касается небольших сумм: для государства 50-100 миллионов – это ничего. Сейчас получили очередной транш в 300 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития – это мелочь в масштабах государства.


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