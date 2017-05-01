Врачи развенчали один из главных мифов о кофе 5 1.05.2017, 9:05

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Распространенная во всем мире точка зрения на кофе опровергнута.

Согласно находке американских ученых, связь между гипертонией и постоянным присутствием кофе в рационе питания далеко не так однозначна, как считалось ранее, сообщает medobzor.in.ua.

Специалисты из Государственного университета здоровья в Новом Орлеане опубликовали результаты исследования, в котором приняло участие 170 000 американцев. Все они ежедневно пили кофе на протяжении 33 лет жизни, некоторые из них – до трех чашек в день.

Как смогли убедиться авторы проекта, даже три выпиваемые чашки кофе в день никак не влияли на повышение давления.

Ученые настаивают, что на повышение давления способны повлиять другие факторы, в частности, индивидуальные особенности организма, генетический фон, наследственность и др. Что касается кофе, то оно способно спровоцировать гипертонию лишь в сочетании с другими «отягчающими» обстоятельствами.

«Например, если вы выпиваете несколько чашек кофе в день и при этом недостаточно спите, то подобное меню в сочетании с дефицитом сна действительно способно вызвать рост кровяного давления на стенки сосудов», — констатировали врачи из США.