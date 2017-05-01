Что вывело людей в центр Минска на митинг против друга диктатора 6 1.05.2017, 9:25

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ФОТА: ЯЎГЕН ЕРЧАК/TUT.BY

Борьбу за свою собственность дольщики «Импульса» ведут уже более десяти лет.

«Нас ограбили и выбросили на улицу» — с такими плакатами дольщики торгового центра «Импульс-2» протестовали в центре Минска. Предприниматели, которые вложили немалые деньги в строительство торгового центра по улице Веры Хоружей, возмущаются решением продать дорогое имущество компании, которой владеет друг Александра Лукашенко.

Строили за свои деньги, сейчас — остались ни с чем. Около трех десятков дольщиков «Импульса-2» пикетировали здание торгового центра на улице Веры Хоружей в Минске, который на днях государство передало компаниям «Тапас» и «Магнат Трейд».

«Сейчас по решению суда мы не имеем права ни получить компенсацию, ни вернуть свои места. То есть эти деньги я заработал в Москве, привез сюда, чтобы у моих детей было будущее, чтобы у них был кусок хлеба. И вот что я получил», — рассказал «Белсату» дольщик «Импульса-2» Геннадий Корольков.

Борьбу за свою собственность дольщики «Импульса» ведут уже более десяти лет. За это время 160 семей, которые вложили в строительство торгового центра немалые деньги, прошли все возможные инстанции.

«Нас на приеме чиновники просто нагло обманывают. Жмут нам руки, улыбаются и обманывают», — рассказывает Валентина Бондаренко.

В результате дольщики обращались в суды, однако и там не нашли правды. Сейчас люди в очередной раз написали обращения к председателю Минского горисполкома Андрею Шорцу, главе Госкомитета имущества Андрею Гаеву и в администрацию Лукашенко.

«Мы просим в очередной раз, чтобы они нас собрали и объяснили нам, почему за нашими спинами наша собственность продается», — спрашивает дольщица Татьяна Олешкевич.

Новым хозяином «Импульса-2», который уже готов к эксплуатации на 95 процентов, стала, в частности, и компания «Тапас». Многие связывают секрет успеха компании с Александром Белым и его сыном Павлом. Последний играет в хоккейной команде Александра Лукашенко нападающим. Сами дольщики полагают, что решить их проблему может только сам правитель Беларуси.

«Одним телефонным звонком может все решить. Вот он продал своему человеку. Почему бы нам не предоставить наши места, а остальные места, которые остались, пусть продает ему», — предлагает дольщик Александр Клявцевич.

Однако продать пустующие здания в центре Минска иностранным инвесторам, к чему так стремился Александр Лукашенко еще в прошлом году, глава государства не поспешил. Да и сами инвесторы не спешат вкладывать деньги туда, где в любой момент государство может забрать то, что принадлежит тебе законно.