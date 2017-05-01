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Ядвига Поплавская: Дай Бог, чтобы все устаканилось, и песни Ханка опять звучали

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  • 1.05.2017, 9:43
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Фото: izhpromo

Скандала такого масштаба белорусская эстрада не помнит давно.

С 26 апреля 2017 года композитор Эдуард Ханок запретил Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять песни, автором которых он является.

За десятилетия эти композиции («Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы») стали всенародно любимыми хитами. Их любит и слушает ни одно поколение.

По словам народного артиста Беларуси, шлягеры исполнялись и исполняются безвозмездно.

Если конфликт не будет урегулирован мирным путем, композитор намерен обращаться в суд.

Ядвига Константиновна, комментируя ситуацию телеканалу СТВ, отметила: «есть законы, есть еще и чисто человеческий фактор». И человеческий фактор, по ее мнению, должен стать определяющим.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

– Есть законы, есть ещё и чисто человеческий фактор. Это мне кажется самое важное. Может быть, это какой-то порыв недовольства у Эдика чем-то. Дай бог, чтобы все это, как говорится, устаканилось и чтобы опять эти песни звучали.


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