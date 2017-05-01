Мы граждане, а не быдло 4 Михаил Ходорковский

1.05.2017, 9:47

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Михаил Ходорковский

Фото: dpa

Авторитарный режим себя исчерпал.

Друзья, все кто в эту субботу вышел на улицы городов с требованием к Путину не идти на 4 срок. Власть сделала многое, чтобы акция не состоялась: были совершены налеты на штаб-квартиры ОР в Москве и регионах, вас запугивали чиновники от пресс-секретаря президента, до начальника ГУВД, вам демонстрировали отряды, готовые к жестким мерам, но вы не отступили.

Властям повторно дали понять — люди готовы отстаивать свои права. Мы граждане, а не быдло.

И отступила власть, как она и должна отступать перед волей общества.

Мы вместе сделали сегодня еще одну очень важную вещь — вопрос о неуместности желания править 25 лет поставлен на повестку дня избирательной кампании.

Путин не просто надоел, он себя исчерпал. Авторитарный режим себя исчерпал. Если все останется по-прежнему — у страны нет будущего, нет развития. Отставание от более успешных стран Запада и Востока будет нарастать.

Поэтому акция #надоел будет продолжена. Открытая Россия будет призывать присоединиться к нашему протесту против 4 срока Путина. Его очередное выдвижение вредно для страны.

Мы, в свою очередь, будем поддерживать усилия тех, кто сегодня защищает свое право собственности на жилье, кто борется с коррупцией и произволом, кто отстаивает права человека находясь в заключении.

Мы, части российского гражданского общества, не можем и не должны быть одинаковы. Серая масса, вера в доброго царя — путь на новый виток авторитаризма и бесправия. Мы разные, но мы будем вместе отстаивать свои права.

И в этом наша сила!

Михаил Ходорковский, «Фейсбук»